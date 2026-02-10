Баку и Вашингтон подписали Хартию стратегического партнёрства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс подписали в Баку Хартию стратегического партнёрства между правительствами двух стран. Документ закрепляет стратегическое партнёрство Азербайджана и США в сферах транспорта, энергетики, искусственного интеллекта, инвестиций и безопасности.

Среди ключевых пунктов — взаимное признание суверенитета и территориальной целостности, развитие Срединного транспортного коридора и поддержка проекта "Маршрут Трампа за международный мир и процветание" (TRIPP). Он связывает Азербайджан с его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Армении.

Кроме того, документ предполагает сотрудничество в области технологий, цифровой инфраструктуры, обороны и борьбы с терроризмом.

"Кроме того, мы наладим сотрудничество по вопросам энергетической безопасности. В настоящее время Азербайджан своими природными газовыми ресурсами вносит вклад в энергетическую безопасность 16 стран, из которых 11 являются членами НАТО и союзниками США", — заявил Алиев.

9 февраля Вэнс посетил Армению, где подписал соглашение о сотрудничестве в сфере гражданской ядерной энергетики и пообещал инвестиции в размере девять миллиардов долларов. По данным Bloomberg, это позволит американским компаниям участвовать в строительстве новой АЭС вместо Мецаморской, которую обслуживает "Росатом", и поможет Еревану снизить зависимость от России.

Кроме того, Армения получила партию американских беспилотников на сумму 11 миллионов долларов, сообщил премьер-министр Никол Пашинян.