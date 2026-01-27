Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана сообщила о задержании трёх граждан страны, готовивших теракт против посольства одного из иностранных государств в Баку.

Двое подозреваемых 2005 года рождения, один – 2000-го. Основанием для планируемого теракта, как утверждает СГБ, была религиозная вражда, а сами подозреваемые действовали в связке с группировкой "Вилаят Хорасан" – афганским крылом террористической группировки "Исламское государство".

По сообщению спецслужбы, подозреваемых задержали возле дипмиссии. При задержании сотрудники СГБ изъяли оружие и самодельные взрывные устройства.

Возбуждено уголовное дело, суд отправил всех троих под стражу. Сторона защиты задержание не комментировала, уточняет Азербайджанская служба Радио Свобода.

В сообщении спецслужбы не говорится о том, посольство какой страны было целью вероятной атаки. Израильские СМИ и источники Радио Свобода в Азербайджане сообщают, что речь идёт о посольстве Израиля.

О предотвращении теракта стало известно на фоне официального визита в Баку главы МИД Израиля Гидеона Саара 26 января. При этом когда именно произошло задержание, не уточняется. Израильские источники допускают, что теракт мог готовиться ещё в ноябре. Тогда в Баку планировалось проведение крупнейшей конференции европейских раввинов. Мероприятие в итоге отменили после рекомендации израильских спецслужб. Конференцию перенесли в Израиль, она открылась 26 января.

Группировка "Вилаят Хорасан" возникла в Афганистане в 2014–2015 годах и названа в честь исторического региона Хорасан, включающего части современных Афганистана, Ирана и Туркменистана. Участники группировски исповедуют салафизм и с момента основания находятся в жёстком противостоянии с афганским движением "Талибан", признанным террористическим во многих странах мира.

После прихода "Талибана" к власти в Афганистане в 2021 году "Вилаят Хорасан" трансформировалась в сетевую полуподпольную структуру и сделала ставку на внешние операции и вербовку за пределами Афганистана, прежде всего в странах Центральной Азии.

По оценкам экспертов ООН, численность группировки составляет от одной до трёх тысяч человек. На счету "Вилаят Хорасан" теракт у аэропорта Кабула в 2021 году, в результате которого погибли больше 180 человек, атаки в Иране и Пакистане, а также попытки и реализованные нападения за пределами региона, включая цели, связанные с Израилем и Россией.

"Вилаят Хорасан" заявляла о причастности к нападению на подмосковный "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года. Жертвами теракта тогда стали почти 150 человек, свыше 600 получили ранения.

Азербайджанские власти, в свою очередь, опасаются, что сторонники "Исламского государства" могут привлекать в свои ряды молодёжь из суннитского религиозного меньшинства.