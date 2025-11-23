Израиль нанёс удар по Бейруту. Целью был командир "Хезболлы"

Израильские военные в воскресенье нанесли удар по району Дахия на юге столицы Ливана Бейрута, где расположена штаб-квартира группировки "Хезболла". Эта вооружённая организация признана в США и Израиле террористической, однако в Ливане действует как легальная политическая сила.

Как говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Израиля, целью точечного удара был один и руководителей "Хезболлы", ответственный за вооружение организации. Официально его имя не называется, однако по ряду сообщений речь идёт об Али Табатабаи. Его называют одним из двух высших командиров военного крыла "Хезболлы" и начальником её штаба.

Власти Ливана сообщили, что известно о двух убитых и нескольких раненых. Пока не сообщается, был ли убит Табатабаи.

Речь идёт о первом за последние месяцы израильском ударе по Бейруту. После обострения вооружённого конфликта между этой группировкой и Израилем в 2023-2024 годах было заключено соглашение о прекращении огня. Комментаторы отмечали ослабление позиций "Хезболлы" в Ливане, а также частичную утрату ею боевой мощи после гибели многих руководителей, включая многолетнего главу группировки Хассана Насраллу. Организация, однако, по-прежнему отказывется сложить оружие или отвести свои силы от израильской границы.

Издание Axios со ссылкой на неназванного представителя США написало о том, что Израиль заранее не проинформировал Вашингтон об ударе, с США связались сразу после него. Другой представитель США при этом сказал, что в Вашингтоне знали, что Израиль готовит удар по Ливану.



Табтабаи был включён в санкционные списки США как один из руководителей "Хезболлы".

Сама группировка пока не комментировала удар.



