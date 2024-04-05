"Балаган при нацистском режиме". Суд арестовал Александра Скобова

Российские войска продолжают целенаправленно уничтожать энергетические и другие объекты критической инфраструктуры Харькова;
Украинские войска применяют дроны с «машинным зрением»;
Руководство НАТО предлагает сделать обязательными взносы стран-членов Североатлантического союза на помощь Украине;
Суд в Петербурге арестовал до 1 июня правозащитника Александра Скобова;
США требуют от Израиля принятия срочных мер по защите мирного населения Газы после гибели там 7 сотрудников World Central Kitchen;
По данным немецкого телеканала ARD, две немецкие компании участвуют в восстановлении оккупированного Мариуполя;
«Грузинская мечта» вновь пытается провести через парламент закон об «иностранных агентах».
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