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Время Свободы

"Балаган при нацистском режиме". Суд арестовал Александра Скобова

Информационный дайджест "Время Свободы", 5 апреля

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Время Свободы - Темы дня 5.04.2024
by Радио Свобода

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Российские войска продолжают целенаправленно уничтожать энергетические и другие объекты критической инфраструктуры Харькова;

Украинские войска применяют дроны с «машинным зрением»;

Руководство НАТО предлагает сделать обязательными взносы стран-членов Североатлантического союза на помощь Украине;

Суд в Петербурге арестовал до 1 июня правозащитника Александра Скобова;

США требуют от Израиля принятия срочных мер по защите мирного населения Газы после гибели там 7 сотрудников World Central Kitchen;

По данным немецкого телеканала ARD, две немецкие компании участвуют в восстановлении оккупированного Мариуполя;

«Грузинская мечта» вновь пытается провести через парламент закон об «иностранных агентах».

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