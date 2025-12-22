Банк Revolut отказался работать в Украине

Банк Revolut приостанавливает предоставление услуг в Украине, ссылаясь на требования местного законодательства. Об этом сообщает украинский Forbes со ссылкой на сообщения от жителей страны.

Банк рекомендовал проживающим в Украине клиентам вывести деньги со своих счетов в течение 60 дней. Когда этот срок истечёт, счета будут закрыты.

"Хотя сейчас мы не можем предоставлять наши услуги жителям Украины, надеемся, что в будущем это будет возможно. Мы сообщим вам, если ситуация изменится", – говорится в сообщении банка, которое цитирует "Настоящее Время".

Revolut начал работать с клиентами в Украине в начале 2025 года. 27 февраля 2025 года Национальный банк Украины публично выступил против работы литовского Revolut в Украине без необходимых разрешений. Регулятор заявил, что компания не получала никаких лицензий, не подавала соответствующие документы и не находится в процессе лицензирования. В апреле стало известно , что Revolut приостановил регистрацию новых украинских пользователей.

Ранее сообщалось о том, что Revolut начал блокировать счета клиентов-россиян в ЕС. О закрытии счетов начали уведомлять граждан России, которые не имеют ВНЖ или гражданства стран ЕС. Это объяснили недавно одобренным 19-м пакетом санкций ЕС против России из-за войны в Украине. При этом счета начали блокировать и обладателям долгосрочных виз.

Revolut – британская финансово-технологическая компания, предлагающая услуги цифрового банкинга. Основанf 2015 году выходцем из России Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко. Её дочерней компанией является одноименный банк, получивший в 2018 году банковскую лицензию в Литве. Компания считается самым дорогим стартапом в Европе.