Банк России внепланово повысил ключевую ставку до 12% годовых

Совет директоров Банка России на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку до 12% годовых.

Это второе подряд повышение ключевой ставки за последний месяц на фоне ослабления курса рубля. В июле на плановом заседании ЦБ поднял ставку с 7,5 до 8,5% годовых, до этого она не менялась с сентября 2022 года.

В феврале 2022 года. Центробанк повышал ключевую ставку сразу до 20% годовых из-за влияния на экономику полномасштабного вторжения России в Украину. Затем началось ее последовательное снижение до 7,5%.

В этот раз Банк России решил не дожидаться планового заседания Совета директоров 15 сентября после того, как вчера, 14 августа, на торгах Московской биржи доллар и евро обновили максимумы с марта 2022 года. Доллар превысил 101 рубль, а евро — 110 рублей. Таким образом, с начала года рубль упал к доллару более чем на 40%.

Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что главная причина ослабления рубля - мягкая денежно-кредитная политика Банка России. При этом он утверждал, что Центробанк способен нормализовать ситуацию.

В самом Центробанке падающий курс рубля объясняли иными факторами. Так председатель ЦБ Эльвира Набиуллина еще в середине июля связывала ослабление рубля с изменением динамики внешней торговли и растущим дефицитом бюджета.

Опрошенных РБК эксперты также считают, что рубль слабеет из-за того, что на внутренний рынок поступает недостаточно валюты из-за сократившейся экспортной выручки. При этом есть спрос на валюту со стороны импортеров и крупного бизнеса.

После того, как ЦБ решил поднять ключевую ставку, биржевые курсы доллара и евро к рублю снизились. По состоянию на 11 утра доллар на Московской бирже торговался на уровне 96 рублей, евро - 104 рублей.