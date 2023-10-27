Банк России повысил ключевую ставку в четвёртый раз подряд – до 15%

Банк России на фоне ускоряющейся инфляции повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов – до 15% годовых. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Это четвертое повышение ключевой ставки подряд с июля 2023 года. Последний раз ее повысили 15 сентября с 12 до 13%.

Этот показатель указывает на минимальный процент, под который Центробанк выдаёт кредиты коммерческим банкам. Те после выдают кредиты бизнесу и гражданам под собственный процент: чем выше ставка и дороже им обходятся деньги, тем дороже оказываются и кредиты.

Свое решение совет директоров Банка России объяснил тем, что инфляционное давление оказалось выше ожиданий регулятора.

В ЦБ отметили, что увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Также на высоких уровнях сохраняются инфляционные ожидания и темпы роста кредитования.

За неделю до заседания совета директоров Банка России инфляция снова ускорилась. По оценке на 23 октября, годовая инфляция увеличилась до 6,57% после 6% в сентябре, 5,2% в августе и 4,3% в июле.

В обновленном прогнозе ЦБ говорится, что по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне семи – семи с половиной процентов.

В этих условиях Банк России дополнительно ужесточает денежно-кредитную политику для ограничения роста инфляции и ее возвращения к 4% в 2024 году.

При этом рубль, ослабление которого является проинфляционным фактором, в октябре, на фоне решения властей об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, укрепился по отношению к основным валютам. В начале месяца он торговался выше отметки 100 рублей за доллар, а 24 октября впервые за четыре месяца опустился ниже отметки 94 рубля за доллар. Однако большинство экспертов ожидают ослабление рубля в 2024 году.

За последний год на фоне продолжающейся войны с Украиной рубль упал к доллару более чем на 40%.

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