Путин обязал некоторых экспортёров продавать валютную выручку

Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой некоторыми российскими компаниями-экспортерами, для стабилизации курса рубля.

Согласно указу, опубликованному на сайте правительства России, отдельные компании в течение полугода должны будут продавать валютную выручку на российском рынке в объемах и сроках, которые будут установлены правительством. Они также должны будут отправлять в Банк России и Росфинмониторинг план-график по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

Указ касается 43 компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Названия компаний в тексте документа не приведены.

За последний год на фоне продолжающейся войны с Украиной рубль упал к доллару более чем на 40%. Банк России трижды за последние два месяца повышал ключевую ставку. Ещё в августе агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой на несколько источников сообщали о том, что российские власти обсуждают возможность вернуть обязательную продажу экспортерами валютной выручки, чтобы остановить падение рубля, достигшего отметки в 100 рублей за доллар .

Экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков считает, что "курс может вернуться в диапазон 95–100 на фоне краткосрочного роста продаж валюты, но вряд ли эффект таких мер будет устойчивым и длительным. У участников рынка должны вызывать опасения признаки того, что правительство предпочитает меры ограничительного характера повышению уровня рублевых ставок", - сказал эксперт РБК.

На фоне введения обязательной продажи валютной выручки курс доллара на старте торгов на Московской бирже сегодня опустился ниже 97 рублей впервые с 29 сентября, а евро — ниже 103 рублей.