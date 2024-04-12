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Банки Китая блокируют платежи из России за поставку электроники

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Китайские банки блокируют платежи российских компаний за поставку компонентов и наборов для сборки электроники. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке.

По их словам, первые сложности с оплатой, возникшие ещё в декабре, касались в основном готовой продукции. Теперь же возникли проблемы с компонентами для серверов, систем хранения данных и ноутбуков. Эксперты отмечают, что Китай выступает фактически монопольным поставщиком, поэтому у российских компаний могут возникнуть серьезные трудности и задержки производства.

Оплата блокируется "даже у тех организаций, которые заключили долгосрочные контракты на производство и поставку компонентов для сборки электроники", рассказал изданию основатель АО "Суверенная мобильная инициатива Холдинг" Александр Калинин.

По его словам, с апреля проблемы возникли с компонентами и "кит-наборами" (в "кит-наборы" входят, в частности, процессоры, корпуса устройств и экраны). "Отечественные разработчики, которые заказали компоненты из Китая, не могут приступить к финальной сборке своей продукции в России", – отметил он.

Председатель Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич говорит, что проблема касается не только оплаты за компоненты для электроники, она затронула практически все товары и услуги. Поэтому, по его словам, "пока перспективы не радужные".

Официально Китай не присоединялся к санкциям против России в ответ на её полномасштабное вторжение в Украину. Однако после введения ограничений китайские банки сократили работу с российскими клиентами, находящимися под санкциями.

Так, летом 2023 года российские финансовые организации столкнулись с запретом проводить переводы, в частности в юанях, в Европу и США через Bank of China, а в феврале этого года главный для российских импортеров Chouzhou Commercial прекратил все расчеты с Россией.

9 апреля на пресс-конференции в Пекине министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что китайские банки, способствующие экспорту в Россию товаров военного и двойного назначения, могут стать объектами американских санкций.

Ранее США ввели санкции против нескольких китайских компаний за нарушение запрета на экспорт в Россию товаров, которые могут использоваться в военном производстве.

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