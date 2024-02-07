Главный для импортёров из России банк Китая остановил расчёты

Китайский банк Chouzhou Commercial сообщил клиентам о приостановке операций с Россией и Беларусью. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на трёх бизнесменов, деловые объединения и финансовых консультантов.

Причём остановка проведения расчетов не зависит от платежной системы. Транзакции прекращены как в случае со SWIFT, так и с российской СПФС и китайской CIPS. Как пояснил один из собеседников газеты, даже если движение денег с помощью национальных систем не видно американцам или европейцам, все это отражено в отчётности, которую у банка могут потребовать западные контрагенты.

Собеседники издания уточнили, что менеджеры банка уведомили клиентов о прекращении отношений с российскими и белорусскими бизнесменами на прошлой неделе, что уже привело к срыву нескольких сделок. Как пишут "Ведомости", из-за остановки расчётов и наступившего китайского Нового года почти неминуем логистический коллапс — вывезти товар будет затруднительно до марта из-за длинных выходных (с 10 по 17 февраля).

Как рассказал изданию ижевский бизнесмен, покупающий в Китае оборудование для станков, в декабре Chouzhou Commercial уведомил его об остановке платежей по определенному списку товаров, ввоз которых в Россию запрещен международными санкциями. Однако спустя несколько недель банк сообщил, что прекращены будут все расчеты с Россией — независимо от продукции или валюты платежа.



В декабре президент США Джо Байден подписал указ, который значительно упростил для министерства финансов Соединенных Штатов введение ограничений в отношении банков, нарушающих санкции против России. После этого, опасаясь вторичных санкций, от работы с российскими банками начали отказываться турецкие финансовые организации.

В январе аналогичные проблемы начали возникать и с китайскими банками. В частности, государственные банки Китая решили ужесточить условия оказания услуг российским клиентам, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Официально Пекин не присоединялся к санкциям против России в ответ на её полномасштабное вторжение в Украину. Однако после введения ограничений китайские банки сократили работу с российскими клиентами, находящимися под санкциями. Например, перестали работать за рубежом карты китайской платёжной системы Union Pay, выпущенные российскими банками, которые попали в санкционные списки. Летом 2023 года российские финансовые организации столкнулись с запретом проводить переводы, в частности в юанях, в Европу и США через Bank of China.

В декабре Вашингтон и Лондон в очередной раз расширили санкции, включив в список компании из Китая, Турции, Сербии, ОАЭ и Узбекистана, через которые в Россию поставляются находящиеся под ограничениями товары.