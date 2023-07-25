Банки в Центральной Азии и Армении прекратили работу с "Юнистрим"

Два банка Узбекистана, шесть банков Кыргызстана и четыре банка Армении прекратили работу с российской платежной системой для перевода денег между странами "Юнистрим". 20 июля банк-оператор системы "Юнистрим" попал под санкции США.

Как сообщает Сибирь.Реалии, работу с "Юнистрим" прекратили крупнейший банк Узбекистана "Народный банк" и "Ипотека банк", банки Кыргызстана "Компаньон", Finсa банк, РСК банк, Капитал банк, Халык банк и Банк Азии, а также банки "Ардшинбанк" и "Конверс банк" в Армении. Армянские банки "Эвокабанк" и "Армэкономбанк" запретили переводы в любой валюте, кроме рублей и драмов.

Проводить переводы средств перестал также национальный оператор почты Казахстана "Казпочта", а также казахстанский "Нурбанк" и грузинские Bank of Georgia и ТВС. В Таджикистане с "Юнистрим" перестали работать "Ориенбанк" и банк "Хумо", сообщает Радио Азаттык. В этой стране, по данным агентства ТАСС, обслуживание российской платежной системы продолжает только Госбанк Таджикистана.

"Юнистрим" – одна из самых популярных систем для отправки денег из России, которая работала с более чем 30 странами мира. Она, в частности, пользуется популярностью у трудовых мигрантов в РФ, которые через нее отправляют деньги семьям в своих странах.

"Юнистрим", Contact и "Золотая корона" стали также главными сервисами для перевода средств российских граждан, покинувших страну после начала войны против Украины. Они работали с ограниченным списком стран, однако после введения санкций против банка-оператора системы список этих стран стал стремительно сокращаться.

В 2022 году денежные переводы из России в Казахстан, Грузию и Армению выросли на 300–600%, включая переводы россиян через банки и системы "Золотая Корона", "Юнистрим" и Contact.