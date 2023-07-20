США ввели санкции против Алексея Кудрина и ещё 17 россиян

Соединённые Штаты расширили санкции против России. Ограничения введены против 18 физических лиц из России и десятков предприятий и структур.

Под санкциями отныне находятся экс-министр финансов и глава Счетной палаты Алексей Кудрин, гендиректор концерна "Калашников" Владимир Лепин, первый замглавы Минэнерго России Павел Сорокин, первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов и ряд других чиновников из федеральных ведомств в ранге первых заместителей и заместителей министров.

В сообщении американского Минфина подчёркивается, что новые меры "призваны перекрыть Москве доступ к товарам, поддерживающим войну против Украины, а также сократить доходы России от металлургического и горнодобывающего сектора, подорвать ее будущие энергетические возможности и ухудшить доступ России к международной финансовой системе".

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