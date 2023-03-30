Суд в Швейцарии приговорил четверых банкиров к семи месяцам лишения свободы условно за обслуживание счетов музыканта Сергея Ролдугина – близкого друга президента России Владимира Путина. Об этом сообщило агентство Reuters.

Бывших руководителей филиала Газпромбанка в Цюрихе – троих россиян и одного швейцарца – обвинили в "недостаточной осмотрительности". По данным следствия, в 2014-2016 годах Ролдугин перечислил на два банковских счёта около 30 миллионов долларов. При этом он не смог подтвердить источник, который принёс бы ему такой доход.

По законам Швейцарии банки обязаны отказывать в обслуживании счёта, если у них есть сомнения в личности владельца счёта или в источнике его денег. Судья посчитал, что "нет никаких сомнений в том, что Ролдугин не является истинным владельцем денег, которые он положил на депозит". Многие журналисты-расследователи называют музыканта "кошельком Путина".

Осуждённые же банкиры "не предприняли достаточных усилий для установления истинной личности бенефициарного владельца средств". Банкиры намерены обжаловать приговор.

Виолончелист Сергей Ролдугин, по его собственным признаниям, – близкий друг президента России Владимира Путина и крёстный отец его старшей дочери. После российского вторжения в Украину Евросоюз, США и ещё ряд стран ввели против Ролдугина санкции из-за его тесных связей с Путиным. Евросоюз считает виолончелиста "частью сетевой финансовой схемы Путина" и отмечает, что ему "принадлежит не менее пяти оффшорных компаний".