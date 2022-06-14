"Сириус" намерен расшириться за счёт особо охраняемых природных зон

Федеральная территория "Сириус", расположенная на юге России, планирует включить в свои границы несколько земельных участков, в том числе часть орнитологического парка – особо охраняемой природной территории. Там построят спортивный центр. Об этом сообщает издание "Кедр.медиа" со ссылкой на переписку чиновников.

В конце апреля 2022 года председатель совета "Сириуса" Елена Шмелёва написала в правительство России письмо, в котором попросила поддержать её масштабную инициативу по расширению "Сириуса" и внести соответствующий законопроект в Госдуму. На присоединённых территориях планируется создать национальный центр по подготовке сборных команд по футболу.

Под спортивный центр Шмелёва предлагает выделить три участка, сейчас находящиеся в собственности Краснодарского края и города-курорта Сочи. Два из них частично затрагивают орнитологический парк, который является особо охраняемой природной территорией. По информации "Кедр.медиа", в парке встречаются 32 редких вида птиц, три из них занесены в международную Красную книгу.

В своём письме заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Болдин также обращает внимание на статус территорий. Болдин предлагает разместить проектируемый спортивный центр вне границ парка "в целях сохранения уникальных природных комплексов".

Однако Минприроды России не видит препятствий для передачи особо охраняемых территорий под строительство спортивного центра. Более того, в своей резолюции министерство обещает "оказать содействие в снятии природоохранных ограничений на указанных земельных участках".

Помимо трёх природных участков для спортивного центра, Шмелёва просит передать "Сириусу" ещё 11 территорий, закреплённых за научными организациями, чтобы "развивать научную и инновационную деятельность более эффективно". Также Шмелёва считает, что под управление "Сириуса" можно передать и "более широкую территорию" особо охраняемых природных зон, а именно: части национального парка, природного заказника и заповедника. Согласно письму Шмелёвой, среди целей столь масштабного расширения "Сириуса" – защита и развитие особо охраняемых природных территорий и повышение качества туристических услуг.

Как следует из документов, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко уже попросил ряд ведомств подготовить и внести законопроект о расширении федеральной территории "в соответствии с представленными подходами" в срок до 15 августа 2022 года.