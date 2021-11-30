Барбадос вышел из-под власти британской монархии

Барбадос официально вышел из-под власти британской монархии и официально стал парламентской республикой. Первым президентом карибского островного государства стала Сандра Мэйсон. На должность главы государства её выбрали в конце октября. До выборов Мэйсон занимала пост генерал-губернатора Барбадоса.

На церемонии инаугурации в столице острова Бриджтауне лично присутствовал принц Чарльз. Он передал Барбадосу пожелания мира и процветания от королевы Великобритании Елизаветы II.

Власти Барбадоса во время инаугурации Мэйсон также объявили национального героя государства. Им стала певица Рианна, родившаяся на острове. В 2018 году Рианне присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посла государства.

В Барбадосе проживает около 300 тысяч человек. С XVII века государство находилось под властью британской монархии. В 1966 году Барбадос получил независимость от Великобритании, но оставался членом Британского содружества наций. Официально главой Барбадоса оставалась королева Елизавета II. Она назначала своим представителем генерал-губернатора. В 2020 году власти карибского острова решили полностью отказаться от подчинения британской монархии.