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Барбадос вышел из-под власти британской монархии

Сандра Мэйсон и певицв Рианна на церемонии инаугурации президента Барбадоса, 20 ноября 2021 года

Барбадос официально вышел из-под власти британской монархии и официально стал парламентской республикой. Первым президентом карибского островного государства стала Сандра Мэйсон. На должность главы государства её выбрали в конце октября. До выборов Мэйсон занимала пост генерал-губернатора Барбадоса.

На церемонии инаугурации в столице острова Бриджтауне лично присутствовал принц Чарльз. Он передал Барбадосу пожелания мира и процветания от королевы Великобритании Елизаветы II.

Празднования по случаю объявления Барбадоса республикой
Празднования по случаю объявления Барбадоса республикой

Власти Барбадоса во время инаугурации Мэйсон также объявили национального героя государства. Им стала певица Рианна, родившаяся на острове. В 2018 году Рианне присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посла государства.

В Барбадосе проживает около 300 тысяч человек. С XVII века государство находилось под властью британской монархии. В 1966 году Барбадос получил независимость от Великобритании, но оставался членом Британского содружества наций. Официально главой Барбадоса оставалась королева Елизавета II. Она назначала своим представителем генерал-губернатора. В 2020 году власти карибского острова решили полностью отказаться от подчинения британской монархии.

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