"Барби" появится в российских кинотеатрах с 9 сентября

В кинотеатрах России с 9 сентября начнут показывать фильм Греты Гервиг "Барби". Речь идёт о б экранной, а о "цифровой копии высочайшего качества", сообщает The Flow.

Кинотеатры в Москве уже начали продажу билетов на "Барби" по схеме "предсеансного обслуживания", пишет телеграм-канал "Мэш". Билеты на самом деле продаются на короткометражный фильм "Флора Х", а перед ним покажут "Барби".

Именно по такой схеме в России без прокатного удостоверения показывали фильм "Аватар: Путь воды", "Бэтмена" и десятый "Форсаж".

Ожидается, что по схеме "предсеансного обслуживания" российские зрители увидят и картину Кристофера Нолана "Оппенгеймер" - главного соперника "Барби" в мировом прокате.

Официально в российских кинотеатрах не показывают голливудские фильмы, так как основные студии Голливуда - Warner Bros., Universal, Paramount, Disney и Sony - ушли из России в ответ на её вторжение в Украину.

Теперь крупнейшие киносети показывают голливудские картины фактически подпольно. За полгода эта практика стала настолько массовой, что с января 2023-го отраслевое издание "Бюллетень кинопрокатчика" учитывает такие показы как сборы голливудских фильмов, а не тех, на которые формально продаются билеты.

По информации "Бюллетеня", подпольно демонстрировавшийся в кинотеатрах "Аватар: Путь воды" мог принести российскому прокату не менее 2,4 миллиарда руб. Третья часть кинокомикса "Стражи Галактики" могла собрать 59,3 миллиона, а десятый "Форсаж" – 87 миллионов.