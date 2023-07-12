Треть доходов российских кинотеатров в первом полугодии 2023 года пришлась на пиратские показы голливудских фильмов, следует из материала РБК. Их демонстрируют зрителям в виде "предсеансового обслуживания" перед показом короткометражных картин, на которые продаются билеты. При этом киносети отрицают, что проводят такие показы.

После полномасштабного российского вторжения в Украину с российского рынка ушли крупнейшие голливудские кинокомпании Disney, Paramount, Sony Pictures, Warner Bros. и Universal. Они не показывают в стране новые фильмы и не продляют лицензии на старые.

Теперь крупнейшие киносети показывают голливудские картины фактически подпольно. За полгода эта практика стала настолько массовой, что с январа 2023-го отраслевое издание "Бюллетень кинопрокатчика" учитывает такие показы как сборы голливудских фильмов, а не тех, на которые формально продаются билеты.

По информации "Бюллетеня", подпольно демонстрировавшийся в кинотеатрах "Аватар: Путь воды" мог принести российскому прокату не менее 2,4 миллиарда руб. Третья часть кинокомикса "Стражи Галактики" могла собрать 59,3 миллиона, а десятый "Форсаж" — 87 миллионов.

Общие сборы в кинопрокате за полгода достигли 23,9 миллиарда рублей. Кроме голлвидских картин ещё почти треть сборов, 6,8 миллиарда рублей, обеспечил фильм "Чебурашка" Дмитрия Дьяченко.