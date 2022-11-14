Башкирский театр отменил спектакль по роману "Зулейха открывает глаза"

В Уфе из репертуара Башкирского государственного академического театра драмы убрали спектакль "Зуйлеха открывает глаза" по роману Гузель Яхиной из-за антивоенного высказывания автора. Об этом пишет "Бизнес Online".

24 февраля – в день начала российского военного вторжения в Украину Яхнина написала "Это не моя война. Я отказываюсь считать её своей".

Через девять месяцев после этого высказывания на сайте башкирского драмтеатра появилось официальное сообщение, что "в связи с тем, что мнение работников театра не совпадает с мнением автора, принято решение о снятии вышеуказанного спектакля с репертуара". Театр "призван пропагандировать единые для российского народа духовные ценности", говорится в сообщении.

Ранее завлит театра Эльвира Давлетбердина в разговоре с изданием отметила, что "по всем российским театрам отменится имя Гузель Яхиной".

По данным источников, снятие спектакля — инициатива министерства культуры Башкортостана. После чего директор учреждения Иршат Файзуллин подготовил внутренний приказ о снятии спектакля "в связи с обновлением репертуара", поставив перед фактом актёров и главного режиссера.

В 2019 году спектакль "Зулейха открывает глаза", премьера которого состоялась в 2017 году, получил специальную премию жюри "Золотой маски".

Гузель Яхина — автор нашумевшего романа "Зулейха открывает глаза", по мотивам которого был снят многосерийный фильм "Зулейха". Духовное собрание мусульман России потребовало

извинений от авторов фильма. Некоторые татарские зрители сочли, что фильм формирует искаженный образ народа.