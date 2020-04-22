Обиженные "Зулейхой". Эфир в 18:05

Премьера на телеканале "Россия" сериала "Зулейха открывает глаза" по роману Гузели Яхиной вызвал бурю возмущения среди патриотической общественности. Авторов фильма, писательницу и исполнительницу главной роли Чулпан Хаматову обвиняют в искажении исторической правды и предательстве интересов татарского народа. Чем так неудобна "Зулейха" для патриотов? Какой правды они боятся? И возможно ли в современной России постколониальное кино?

Эти вопросы обсуждают писатели Виктор Ерофеев и Гузель Яхина, и Ирина Щербакова, руководитель молодежных и образовательных программ международного правозащитного общества "Мемориал". Эфир в 18:05.