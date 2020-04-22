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Археология

Обиженные "Зулейхой". Эфир в 18:05

Кадр из фильма "Зулейха открывает глаза"

Виктор Ерофеев, Гузель Яхина и Ирина Щербакова: почему такие споры вызвал сериал "Зулейха открывает глаза"?

Премьера на телеканале "Россия" сериала "Зулейха открывает глаза" по роману Гузели Яхиной вызвал бурю возмущения среди патриотической общественности. Авторов фильма, писательницу и исполнительницу главной роли Чулпан Хаматову обвиняют в искажении исторической правды и предательстве интересов татарского народа. Чем так неудобна "Зулейха" для патриотов? Какой правды они боятся? И возможно ли в современной России постколониальное кино?

Эти вопросы обсуждают писатели Виктор Ерофеев и Гузель Яхина, и Ирина Щербакова, руководитель молодежных и образовательных программ международного правозащитного общества "Мемориал". Эфир в 18:05.

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