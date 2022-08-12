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Башкирский вице-премьер обвинил страны Запада в срыве сроков сдачи школы в Уфе

В Уфе первый заместитель премьер-министра регионального правительства Азат Бадранов заявил, что строительство новой школы в городе сорвалось из-за стран Запада. Причиной он назвал введённые против России санкции. На запись в блоге чиновника сообщила газета "Коммерсантъ".

Школа на 1650 учеников с 2019 года строится в спальном районе на восточной окраине города. Она должна была принять первых учеников ещё в 2021 году. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции открытие перенесли на август-2022.

Теперь открытие перенесено на зиму, сообщил Бадранов. Срыв сроков он объяснил введением против России санкций. "Санкционное давление «демократического» Запада отодвинуло сроки строительства и сдачи школы. Многие материалы и оборудование подорожали в 10-20 раз", — заявил чиновник.

В действительности рост цен на стройматериалы в России начался весной 2020 года из-за пандемии, девальвации рубля, роста спроса и увеличения экспорта. В 2021 году он продолжился из-за роста налогов в России, — сообщал РБК. После начала войны и введения санкций стройматериалы в стране дорожали медленнее, чем росла инфляция, рост цен с начала года составил 13 процентов, следует из статистики Росстата.

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