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Российское правительство признало критическую зависимость металлургии от попавшего под санкции оборудования

Российская металлургическая промышленность критически зависит от попавших под санкции технологий и не может полноценно их заменить. Практически всё оборудование по всей цепочке создания продуктов отрасли поставляется из стран, признанных Москвой недружественными. Об этом говорится в проекте развития отрасли до 2030 года, с которым ознакомилась газета "Коммерсантъ".

В документе отмечается, что западные поставщики отказываются работать с российскими компаниями. Металлургам придётся закупать технику худшего качества в Азии или закупать её через посредников в третьих странах, пишет издание.

Западные компании, чьё оборудование используется в металлургической промышленности, отказались проводить его сервисное обслуживание из-за санкций, пишет газета. Быстрая разработка аналогов и их производство в ряде случаев признаны невозможными.

В частности, в России практически нет технологий производства высококачественных огнеупоров для доменного и сталеплавильного производств, что может привести к сокращению выплавки металла. Практически утеряно производство валков для прокатных станов, не производятся линии оцинкования, линии полимерных покрытий, нагревательные печи и другие ключевые технологии, пишет газета.

В мае российские металлурги предупредили правительство об убытках отрасли и сокращении производства, в случае если власти не снизят налоги и не ослабят рубль. В письме исполнительного директора ассоциации "Русская сталь" Алексея Сентюрина в профильные ведомства, с которым ознакомилось РБК, говорилось, что некоторые предприятия уже терпят убытки и снижают производство, а на предприятиях чёрной металлургии существуют серьезные риски сокращения персонала.

Сентюрин отмечает, что из-за санкций приходится перенаправлять поставки в Китай и другие азиатские страны, где товар продается с дисконтом, а в некоторых случаях — ниже себестоимости. В июне экспорт металлургической продукции сократился на на треть по сравнению с маем, следует из данных Налоговой службы, с которыми ознакомилась газета "Ведомости".

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