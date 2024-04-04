Басманный суд заочно арестовал украинского деятеля Корчинского

Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского общественного деятеля Дмитрия Корчинского по обвинению в возбуждении ненависти по признаку национальности. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Как утверждается, поводом для возбуждения дела стали призывы Корчинского сжигать храмы Московской патриархии. Российский Следственный комитет заявлял, что проведёт проверку этих высказываний, ещё весной прошлого года.
Как следует из базы данных российского МВД, Корчинский также объявлен в розыск.
Корчинского, которого российские СМИ называют украинским националистом (сам себя он характеризует как "профессиональный провокатор и народный будитель"), заочно арестовывают в России не в первый раз. В 2014 году его заочно отправили под стражу вместе с другими бывшими членами украинской организации УНА-УНСО, которые, по версии следствия, воевали в Чечне на стороне чеченских сепаратистов в середине 1990-х годов.
- Корчинский занимается политической деятельностью с конца 1980-х годов, он выступает также как публицист и литератор. Его взгляды можно охарактеризовать как радикальные и в то же время эклектичные. В разные годы он выступал то с позиций радикального украинского национализма, то христианского фундаментализма, то создавал вместе с российским праворадикальным философом Александром Дугиным и украинской пророссийской деятельницей Наталией Витренко "Международный Евразийский Союз" и даже выступал перед активистами движения "Наши" в лагере "Селигер". В 2013-2014 он сам и его сторонники из партии "Братство" активно участвовали в киевском Майдане, сам он, как утверждается, воевал против поддержанных Россией сепаратистов в Донбассе. После российского широкомасштабного вторжения в Украину он объявил о создании батальона "Братство" в составе ВСУ.
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