Басманный суд заочно арестовал украинского деятеля Корчинского

Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского общественного деятеля Дмитрия Корчинского по обвинению в возбуждении ненависти по признаку национальности. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Как утверждается, поводом для возбуждения дела стали призывы Корчинского сжигать храмы Московской патриархии. Российский Следственный комитет заявлял, что проведёт проверку этих высказываний, ещё весной прошлого года.

Как следует из базы данных российского МВД, Корчинский также объявлен в розыск.

Корчинского, которого российские СМИ называют украинским националистом (сам себя он характеризует как "профессиональный провокатор и народный будитель"), заочно арестовывают в России не в первый раз. В 2014 году его заочно отправили под стражу вместе с другими бывшими членами украинской организации УНА-УНСО, которые, по версии следствия, воевали в Чечне на стороне чеченских сепаратистов в середине 1990-х годов.