Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Руководителя Россотрудничества облили зеленкой в Киеве

Шествие "Бессмертного полка", иллюстративное фото

В Киеве националисты облили нечистотами и зеленкой руководителя Российского центра науки и культуры на Подоле (Россотрудничества) Константина Воробьева, направлявшегося для участия в акции "Бессмертный полк".

В связи с этим инцидентом на место выезжал патруль, однако, как сообщается, Воробьев отказался писать заявление в полицию, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Около двух тысяч человек в среду приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Киеве. В сопровождении полицейских и нацгвардейцев они прошли от метро "Арсенальная" до парка Славы. Несколько десятков радикалов из организации С14 пытались прорвать оцепление, однако им это не удалось. Накануне лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский и активисты "Добровольческого руха ОУН" грозили сорвать пророссийскую акцию в центре украинской столицы.

"Интерфакс" со ссылкой на киевское управление полиции сообщает о задержании организатора марша "Никто не забыт! ничто не забыто" Елены Бережной. Поводом послужила георгиевская лента.

По данным полиции, шествие "Бессмертного полка" в Киеве закончилось без каких-либо происшествий. При этом сообщается, что за использование "запрещенной символики коммунистического тоталитарного режима" во время акций по всей стране были задержаны 11 человек.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG