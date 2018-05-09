Руководителя Россотрудничества облили зеленкой в Киеве

В Киеве националисты облили нечистотами и зеленкой руководителя Российского центра науки и культуры на Подоле (Россотрудничества) Константина Воробьева, направлявшегося для участия в акции "Бессмертный полк".

В связи с этим инцидентом на место выезжал патруль, однако, как сообщается, Воробьев отказался писать заявление в полицию, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Около двух тысяч человек в среду приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Киеве. В сопровождении полицейских и нацгвардейцев они прошли от метро "Арсенальная" до парка Славы. Несколько десятков радикалов из организации С14 пытались прорвать оцепление, однако им это не удалось. Накануне лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский и активисты "Добровольческого руха ОУН" грозили сорвать пророссийскую акцию в центре украинской столицы.

"Интерфакс" со ссылкой на киевское управление полиции сообщает о задержании организатора марша "Никто не забыт! ничто не забыто" Елены Бережной. Поводом послужила георгиевская лента.

По данным полиции, шествие "Бессмертного полка" в Киеве закончилось без каких-либо происшествий. При этом сообщается, что за использование "запрещенной символики коммунистического тоталитарного режима" во время акций по всей стране были задержаны 11 человек.