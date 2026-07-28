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Бастрыкин хочет строже наказывать за преступления с ИИ и VPN

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Приоритетный источник в Google

Следственный комитет России подготовил законопроект об ужесточении уголовной ответственности за преступления с использованием искусственного интеллекта, VPN-сервисов и прокси-серверов. Об этом в интервью "Интерфаксу" заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

В Уголовном кодексе в качестве отягчающего обстоятельства предлагается закрепить "совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая технологии искусственного интеллекта".

Такие технологии, по словам Бастрыкина, могут использоваться "даже при совершении убийства, доведения до самоубийства, действий сексуального характера, развратных действий, терроризма, экстремизма". Глава СК считает, что инициатива ведомства "обоснованное и верное решение".

При этом, как отметил он, отягчающим обстоятельством не будут считать любое использование искусственного интеллекта и других технологий. "Данный квалифицирующий признак должен выступать основным средством достижения преступного результата или многократного увеличения масштаба вреда", – сказал Бастрыкин.

С начала полномасштабного вторжения в Украину власти России фактически ввели военную цензуру в стране – сотни тысяч сайтов были заблокированы, также был ограничен доступ ко многим соцсетям. С 2025 года в РФ начались массовые отключения мобильного интернета, а также блокировки популярных мессенджеров WhatsApp и Telegram. Кроме того, власти организовали борьбу с VPN – эти сервисы используются для обхода блокировок. В мае 2026 года стало известно, что Роскомнадзор поставил цель заблокировать 92% таких сервисов к 2030 году.

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