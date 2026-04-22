Бастрыкин мог заинтересоваться книгами Остера с подачи Бутиной

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить книги детского писателя Григория Остера из-за доклада депутата Госдумы Марии Бутиной, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.

По информации издания, Мария Бутина написала доклад "Деструктивный контент в детской литературе как фактор риска противоправного поведения несовершеннолетних". В нём утверждается, что творчество Григория Остера "разрушает нравственный фундамент ребенка под видом юмора и воспитания". На презентации доклада Бутина среди прочего упоминала якобы принадлежащие Остеру критические высказывания об "СВО" (так российские власти называют полномасштабное вторжение в Украину).

Собеседники "Коммерсанта" в правоохранительных органах подтвердили, что будут проверять сборник рассказов "Школа ужасов" и сказку "Книга о вкусной и здоровой пище людоеда".

Кроме того, в своем выступлении Бутина назвала "легитимизацией жестокости" самую известную книгу Григория Остера "Вредные советы" и привела в пример стишок "Бейте палками лягушек":



Бейте палками лягушек.

Это очень интересно.

Отрывайте крылья мухам.

Пусть побегают пешком.

Тренируйтесь ежедневно,

И наступит день счастливый –

Вас в какое-нибудь царство

Примут Главным палачом.

21 апреля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить книги Григория Остера из-за "сомнительных с педагогической точки зрения установок". В издательстве "АСТ" сообщили, что пока не получали никаких уведомлений о проверке книг писателя.

Уроженка Барнаула Мария Бутина более года провела в тюрьме США по обвинению в работе иностранным агентом без надлежащего уведомления. Американская прокуратура уподобила её действия шпионажу. Бутина завязывала контакты с влиятельными консервативными политиками по заданию российского официального лица и, как сказано в обвинении, "покупала влияние в обмен на секс".

После нескольких месяцев в тюрьме Бутина признала себя виновной в нарушении законов США о регистрации иностранных агентов и в том, что действовала как агент российского правительства.

В октябре 2019 года американские власти досрочно освободили Бутину, депортировав её в Россию и запретив ей въезд в США на 10 лет. Глава МИД России Сергей Лавров выразил тогда глубокое удовлетворение действиями американских властей.

После возвращения в Россию Бутина поступила на работу на государственный телеканал RT. Осенью 2021 года Бутина стала депутом Госдумы от "Единой России". После полномасштабного вторжения России в Украину попала под санкции ЕС и других западных стран, отмечает "Настоящее Время".