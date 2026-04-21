СК проверит книги Остера на "сомнительные установки"

2 мин.

Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Григорий Остер
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить содержание детских книг писателя Григория Остера на предмет негативного воздействия на детей.

Об этом говорится в распространённом во вторник пресс-релизе СК по итогам заседания Координационного совета СК по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов.

На совещании, как указано в пресс-релизе, обсуждались в том числе меры противодействия криминализации подростковой среды. "Отдельно обсуждалось содержание детской литературы: в качестве негативного примера приведены произведения Г. Остера, содержащие, по мнению участников, сомнительные с педагогической точки зрения установки".

Помимо проверки книг Остера также обсуждалась идея привлекать военных, воевавших в Украине, к обучению и воспитанию детей в России, в связи с чем, как отмечается, "необходимо предусмотреть для них квоты для прохождения педагогической переподготовки".

Григорий Остер - уроженец Одессы, российский и советский писатель, сценарист, драматург, телеведущий, а также заслуженный деятель искусств Российской Федерации и лауреат Госпремии РФ. Он автор книг "Бабушка удава" и "Вредные советы", а также сценариев для мультфильмов "38 попугаев", "Котенок по имени Гав", "Обезьянки младшего возраста", отмечает Настоящее время.

