СК проверит книги Остера на "сомнительные установки"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить содержание детских книг писателя Григория Остера на предмет негативного воздействия на детей.

Об этом говорится в распространённом во вторник пресс-релизе СК по итогам заседания Координационного совета СК по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов.

На совещании, как указано в пресс-релизе, обсуждались в том числе меры противодействия криминализации подростковой среды. "Отдельно обсуждалось содержание детской литературы: в качестве негативного примера приведены произведения Г. Остера, содержащие, по мнению участников, сомнительные с педагогической точки зрения установки".

Помимо проверки книг Остера также обсуждалась идея привлекать военных, воевавших в Украине, к обучению и воспитанию детей в России, в связи с чем, как отмечается, "необходимо предусмотреть для них квоты для прохождения педагогической переподготовки".

Григорий Остер - уроженец Одессы, российский и советский писатель, сценарист, драматург, телеведущий, а также заслуженный деятель искусств Российской Федерации и лауреат Госпремии РФ. Он автор книг "Бабушка удава" и "Вредные советы", а также сценариев для мультфильмов "38 попугаев", "Котенок по имени Гав", "Обезьянки младшего возраста", отмечает Настоящее время.