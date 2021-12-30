Бастрыкин поручил обжаловать приговор по делу о насилии в детдоме

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил полчинённым обжаловать оправдательный приговор пятерым обвиняемым по делу о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома в Санкт-Петербурге. Он также попросил изучить причины, по которому суд принял такое решение. Об этом сообщает Следственный комитет.

Кировский районный суд Петербурга 29 декабря оправдал пятерых обвиняемых в развратных действиях над воспитанниками детского дома за "отсутствием события преступления".

В 2017 году было возбуждено восемь уголовных дел о развратных действиях над воспитанниками. По версии следствия, с 2005 по 2010 год подозреваемые неоднократно совершали сексуальное насилие в отношении четырех воспитанников 1991–1995 года рождения. В основу дела легли показания бывшего воспитанника детского учреждения, о котором сняла фильм студентка одного из университетов Петербурга. Обвинения были предъявлены замдиректора детдома Михаилу Елину, бывшим воспитанникам Кириллу Покалюку, Павлу Прикащикову, Андрею Соловьеву и бывшему директору школы №585 Станиславу Виноградову. Последний умер в СИЗО от инфаркта.