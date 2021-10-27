Бастрыкин потребовал проверить картину петербургского художника

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить картину петербургского художника на предмет оскорбления образов погибших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверку проводят по обращениям граждан и публикациям в СМИ. В Следственном комитете предполагают, что на картине могут быть изображены оскорбительные образы погибших в войне. "Медиазона" (признана "иностранным агентом") предполагает, что речь идет о художнике Кирилле Миллере, который в сентябре представил картину "Живые и мертвые". На выставке "Г.К.Ч.П." в петербургской галерее "Свиное рыло" она появилась под названием "Нетленный полк 2".

На картине изображены люди, держащие таблички с изображениями мертвых. По словам Миллера, образы на произведении "абстрактны и связаны с нашей реальностью лишь в какой-то мере, но с историей, с Россией, никакой связи нет".

В последний день выставки 26 сентября в группе во "ВКонтакте" "Воспоминания ветеранов" опубликовали пост с фотографией картины "Живые и мертвые", информацией о выставке и подписью "Позорище! И это Санкт-Петербург!". 29 сентября в сообществе "Бессмертный полк России" появилось сообщение о том, что представители движения обратились к адвокатам "за правовой помощью в вопросе, связанном с появлением в общественном пространстве картины Кирилла Миллера "Нетленный полк 2".

Как уточнила "Фонтанка", вечером 26 октября следователи пришли петербургскую художественную галерею "Свиное рыло". Они осмотрели "место происшествие" и заполнили протоколы.