Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев) к моральной ответственности за его слова о праздновании Дня Победы. Ранее музыкант в интервью Ксении Собчак усомнился в необходимости тратить большие суммы денег на 9 мая.

По словам Пескова, молодые знаменитости, которые пользуются популярностью у сверстников, должны понимать важность таких понятий, как День Победы. Пресс-секретарь президента считает, что Моргенштерн сделал свои заявления "не по злобе, а от незнания". Песков посоветовал рэперу поговорить со своими родственниками или ветеранами Великой Отечественной войны, чтобы понять важность праздника.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание музыканта о Дне Победы.

Моргенштерн опубликовал извинение в сторис на своей странице в инстаграме. По его словам, фразу про День Победы "вырвали из контекста", а СМИ исказили его слова "в своих грязных целях". Музыкант также отметил, что в интервью не вошёл фрагмент, где он говорил о том, что ветеранам нужно выделять дополнительные деньги. "Я уважаю и горжусь ветеранами, но, к сожалению, некорректно формулирую мысли. И уж тем более никого не хотел как-то задеть или обидеть", – написал рэпер.

Интервью с Моргенштерном вышло на ютьюб-канале Ксении Собчак 25 октября. В нём музыкант заявил, что не понимает "праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад", и усомнился в необходимости крупных денежных трат на празднование 9 мая. По мнению рэпера, победа в Великой Отечественной войне – это "круто", но нужно двигаться дальше и праздновать новые победы. После этого общественное движение "Ветераны России" выступило с критикой Моргенштерна и заявило, что обратится с жалобой на него в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

В июне этого года Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков. Её усмотрели в треках "Розовое вино 2" и Family. Позднее музыкант уточнил, что строки, которые вызвали претензии, исполнял рэпер Yung Trappa, вместе с которым были записаны композиции.

В декабре 2020 года прокуратура обратилась в суд Санкт-Петербурга с требованием запретить в России песню Моргенштерна и Slava Marlow "Cъел деда". Привлечённые ведомством эксперты сослались на некорректность названия трека. Других причин, почему его нужно запретить, в иске не указано.