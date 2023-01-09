Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против российского актёра Артура Смольянинова после того, как тот высказался о войне с Украиной.

По какой статье поручено открыть дело – не сообщается. "В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России", – говорится в сообщении Следственного комитета в телеграм-канале.

По всей видимости, речь идёт об интервью актёра изданию "Новая газета. Европа". На прошлой неделе Смольянинов заявил редакции, что если бы участвовал в войне, то на стороне Украины.

"Для меня это даже не на стороне Украины, для меня это на стороне братьев, на которых напали другие мои братья", – заявил актёр. Он предположил, что войны можно было бы избежать, если бы каждого россиянина привезти на две недели в Украину, в том числе в Киев, Львов и "русский город Харьков и русский город Херсон".

После выхода интервью в телеграм-каналах сторонников войны появились оскорбления в адрес актёра и призыв писать на него заявления в правоохранительные органы. Текст раскритиковали несколько депутатов Госдумы.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев вечером в воскресенье, не называя фамилии Смольянинова, написал, что "возобновилась дискуссия о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству", и намекнул, что их, с его точки зрения, следовало бы убивать.

В октябре сообщалось, что на Смольянинова в России было заведено административное дело по статье о дискредитации российской армии. Комментируя "Медузе" эту новость, Смольянинов заявил, что для него не существует российских законов. "Они, как и само государство, преступны по своей сути, а значит, не имеют ни моральной, ни юридической силы".