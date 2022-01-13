Следственный комитет предложил вернуть контроль над оборотом оружия и патронов из Росгвардии в МВД "в связи с рядом резонансных происшествий" в учебных заведениях. Об этом сообщил РИА Новости глава СК Александр Бастрыкин. По его словам, сейчас инициатива проходит этап межведомственного обсуждения.

Глава Следственного комитета также предложил принять "дополнительные меры для защиты национального информационного пространства" и выявлять в сети материалы, связанные с вербовкой людей, и пропаганду экстремизма и терроризма.

В 2021 году в России произошло несколько массовых убийств в учебных заведениях. В мае в Казани бывший ученик Ильназ Галявиев напал на гимназию, где застрелил девять человек. В сентябре в Перми студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу на территории местного университета, погибли шесть человек. Оба стрелка использовали легально зарегистрированное оружие.

Осенью в интервью ТАСС Бастрыкин заявил, что массовые убийства, подобные нападению на Пермский университет, происходят из-за того, что подростки не получают "достаточного уровня воспитания, культуры", а их нравственные ценности и ориентиры "размыты". Детей надо вытаскивать из интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги", — сказал Бастрыкин.

В декабре председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил о намерении внести в Госдуму законопроект, ужесточающий правила получения оружия. Согласно ему, кандидаты должны будут проходить проверки в органах МВД и ФСБ.