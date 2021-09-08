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Бастрыкин требует возобновить дело прикуривших от Вечного огня

Вечный огонь (иллюстративное фото)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил отозвать ходатайство о прекращении дела против подростков, прикуривших от Вечного огня в аннексированном Севастополе, и передать материалы в главное управление ведомства. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Ранее местные следователи ходатайствовали о прекращении уголовного дела о хулиганстве и назначении подозреваемым штрафа. Подростки признали вину и извинились, а также убрали территорию около мемориального комплекса.

По версии следствия, двое подростков в состоянии опьянения прикурили сигареты от Вечного огня в мемориальном комплексе, посвященном 100-летию окончания Гражданской войны 1917—1922. Их знакомая сняла это на телефон, а потом один из них опубликовал ролик в социальной сети.

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