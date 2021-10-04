Байден: действия республиканцев в Конгрессе могут привести к дефолту

Президент США Джо Байден обвинил своих политических оппонентов - республиканцев в нежелании поддержать в Конгрессе повышение лимита государственного долга, отметив, что это может через две недели привести к первому в истории дефолту Соединённых Штатов по их долговым обязательствам.

Выступая в понедельник в Белом доме, Байден заявил, что республиканцы "играют в русскую рулетку" с американской экономикой, блокируя повышение потолка госдолга. Он отметил, что эта мера необходима для обслуживания существующего госдолга США, который постоянно увеличивается за счёт процентов, а не для новых заимствований.

Президент подчеркнул, что всегда платить долги – незыблемый принцип, которым руководствуются США, и напомнил, что при прежней администрации, когда пост президента занимал республиканец Дональд Трамп, республиканцы исправно голосовали за повышение лимита госдолга. Также, по словам Байдена, из-за резкого снижения налогов при Трампе казна недосчиталась триллионов долларов, из-за чего также вырос госдолг.

По оценке Moody's, федеральный дефолт, хотя и не приведёт экономику США к немедленной катастрофе, станет серьёзной проблемой и приведёт к росту процентных ставок по частным кредитам, а в перспективе росту безработицы и экономическому спаду.

Сейчас лимит составляет 28,4 триллиона долларов. Его повышение уже одобрила Палата представителей, но в Сенате, где у республиканцев половина мест, оно затормозилось. Республиканцы заявляют, что у демократов достаточно голосов, чтобы одобрить повышение лимита госдолга без их поддержки.

Республиканцы обвиняют демократов в стремлении повысить налоги и ещё больше увеличить госдолг ради реализации амбициозных планов инвестиций в области климата, инфраструктуры, здравоохранения и социальных выплат. Соответствующий пакет мер, предусматривающий расходы на сумму в 3,5 триллиона долларов, находится на рассмотрении Конгресса. Кроме республиканцев, против выступили и двое умеренных сенаторов-демократов. Ожидается, что в законопроект могут внести поправки, сокращающие расходы вдвое.