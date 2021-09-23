В США поддержали новые санкции в отношении госдолга России

Палата представителей Конгресса США запретила американцам покупать и продавать российские суверенные долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынке. Запрет был единогласно одобрен в качестве поправки к оборонному бюджету на следующий финансовый год, который начинается 1 октября. Документ опубликован на сайте конгресса США.

Автор поправки конгрессмен-демократ от штата Калифорния Брэд Шерман назвал причиной введения ограничений – вмешательство России в американские выборы.

Под запрет подпадут облигации в любой валюте, выпущенные Центробанком России, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством, со сроком погашения от 14 дней.

По мнению экспертов, опрошенных Bloomberg, эта поправка "может привести к увеличению финансовых затрат для России, особенно во время рыночных потрясений", однако, окажет незначительное влияние на способность России получать средства на мировых рынках с учётом её значительного объема резервов. В то же время деятельности американских компаний в России будет нанесен серьезный ущерб. Агентство отмечает, что Торговая палата США выступает против данной инициативы, поскольку она ограничит возможности американских банков обслуживать своих корпоративных клиентов, которые работают в России.



В середине июня вступили в силу санкции США, запрещающие покупать российские государственные облигации при первичном размещении. Они были введены президентом США Джо Байденом в середине апреля из-за "вредоносной внешней деятельности" России.

Весной американские спецслужбы опубликовали доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2020 году. Тогда же в интервью ABC News Джо Байден заявил, что Путин "заплатит" за вмешательство в президентские выборы.

Российские власти всегда отрицали причастность к вмешательству в выборы в других странах.