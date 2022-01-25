Байден готов рассмотреть вопрос о санкциях лично против Путина

Президент США Джо Байден заявил во вторник, 25 января, что рассмотрит вопрос о наложении санкций лично на президента России Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину.

Байден также допустил вероятность, что придётся ускорить сроки передислокации 8,5 тысяч американских солдат на территорию союзных государств на востоке Европы.



США, как и другие союзники по НАТО, неоднократно заявляли, что размещение войск на востоке Европы не предусматривает их участия в боевых действиях на территории Украины.

Войска в пограничных с Украиной странах НАТО, как заявляют в Вашингтоне, должны продемонстрировать твёрдую солидарность союзников с Украиной, противостоящей российской агрессии.