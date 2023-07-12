Байден и лидеры северных стран Европы обсудят безопасность региона

Президент США Джо Байден прибыл в Финляндию, где обсудит с лидерами государств европейского Севера вопросы безопасности, охраны окружающей среды и внедрения новых технологий. Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии).

Два предыдущих совещания в верхах лидеров Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии с президентами США состоялись в 2016 году в Вашингтоне и в 2013 году в Стокгольме.



Би-би-си обращает внимание на то, что после начала российского полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Североатлантический союз.



Финляндия уже официально стала членом НАТО. Заявку Швеции пока не ратифицирована Турцией и Венгрией, однако на саммите в Вильнюсе стало известно, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган больше не будет возражать против ее одобрения. Венгрия также дала понять, что одобрит вступление Швеции в НАТО.