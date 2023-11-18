Байден: Мы не отступим перед Путиным и ХАМАС

Президент США Джо Байден в колонке, опубликованной в газете The Washington Post, провёл параллели между действиями президента России Владимира Путина и палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС, отметив, что у них похожие методы и цели в борьбе соответственно против Украины и Израиля.

Президент США через запятую перечисляет "чистое беспримесное зло", которым по его мнению являются действия ХАМАС, и "агрессию" Владимира Путина против Украины, и задаёт вопрос, будет ли способно мировое сообщество остановить их. "И Путин, и ХАМАС стремятся к тому, чтобы стереть с карты мира соседнее демократическое государство. И Путин, и ХАМАС надеются на крах региональной стабильности и интеграции и получить преимущество за счёт распространения хаоса", - пишет Байден, утверждая, что Америка "не может позволить этому случиться и не позволит".

При этом, по словам президента США, мир стоит перед выбором, который определит будущее на ближайшие десятилетия. По мнению Байдена, необходимо принять вызов, брошенный Путиным и ХАМАС, и не позволить осуществиться их планам.

Часть статьи посвящена войне в Украине. По мнению Байдена, поддержка Украины - это вклад в национальную безопасность США, поскольку она предотвращает эскалацию войны в Европе. Байден также отметил укрепление сотрудничества в рамках НАТО.

Большая часть статьи посвящена конфликту на Ближнем Востоке. По словам Байдена, США поддерживают Израиль в его действиях по самообороне после нападения ХАМАС 7 октября, которое он назвал "крупнейшим зверством, совершённым против еврейского народа после Холокоста". При этом Байден отметил, что палестинский народ заслуживает иметь своё собственное государство, а также написал, что глубоко скорбит о гибели палестинских мирных жителей, включая детей, в секторе Газа. При этом он обвинил ХАМАС в использовании жителей как живого щита.

По словам президента США, цель, которая сейчас стоит - добиться такого разрешения конфликта, которое принесло бы мир на Ближний Восток. В мирном будущем, по мнению Байдена, не должно быть места для ХАМАС, но должно быть создано независимое Палестинское государство.

Президент США считает, что сектор Газа должен остаться под палестинским контролем, и вместе с Западным берегом Иордана управляться одной структурой - очевидно, "возрождённой" Палестинской автономией. Байден также пригрозил санкциями тем израильским деятелям, которые, по его мнению, участвуют в актах насилия против палестинцев на Западном берегу.

Байден также осудил проявления антисемитизма в США и призвал бороться с любыми проявлениями ненависти. Завершил колонку Байден призывом не терять надежды на то, что "большая трагедия" в конце концов завершится "огромным движением вперёд" для всего мира, который станет более свободным и безопасным.

Администрация Байдена призывает Конгресс выделить средства на помощь как Израилю, так и Украине, а также на гуманитарные нужды в секторе Газа. Из-за разногласий в Конгрессе, однако, эта помощь пока не одобрена.