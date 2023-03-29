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Байден на Саммите за демократию заявил о "поворотном моменте"

Президент США Джо Байден в среду заявил о "поворотном моменте" в новейшей истории, связанном с расширением демократии в глобальном масштабе, и отметил, что демократические государства "становятся сильнее, а не слабее" в противостоянии с авторитарными.

Байден выступил на созванном по его инициативе Саммите за демократию, для участия в котором были приглашены лидеры 121 государства - не все из них по оценкам такиз организаций, как Freedom House, являются демократическими. Саммит проходит по большей части в режиме онлайн. Это второй подобный саммит, первый прошёл в 2021 году.

Ряд неправительственных организаций - в том числе Freedom House или шведсккая V-Dem - считают, что авторитаризм в мире, напротив, сейчас на подъёме, а число демократических государств сокращается. Выступивший на саммите генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш упомянул о всё большем числе ограничений в отношении СМИ и правозащитников в разных странах.

На саммите в режиме он-лайн выступил президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что его страна сейчас на передовой линии борьбы за демократию в противостоянии России.

Официальная Москва и Пекин, не приглашённые на саммит, подвергли его проведение резкой критике, назвав лицемерным. Особенно жёсткая критика прозвучала в интервью секретаря российского Совета безопасности Николая Патрушева. Помимо прочего, он высказал мнение, что США ждёт распад.

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