Трубы с утечкой. Как "Газпром" лишится "Северных потоков"

К утру 29 сентября стало известно о четвертой крупной утечке, обнаруженной шведской береговой охраной над газопроводом "Северный поток" в Балтийском море. Судя по всему, все четыре проложенных по дну моря его ветки ("Северный поток" и "Северный поток – 2") вышли из строя. И в России, и в Европе все больше склоняются к мнению о том, что виной аварии стала диверсия. В частности, в четверг об этом заявило и руководство НАТО.

Версий выдвигается много. По российскую сторону трубы в случившемся спешат обвинить США и Польшу, которым якобы выгодно было разорвать газовую пуповину, соединявшую Россию с Германией и Европой. Припоминают обещание американского президента Джо Байдена "покончить" с "Северным потоком – 2", если Россия нападет на Украину. На Западе – многие подозревают Россию, превратившую торговлю энергоресурсов в оружие.

Эти 17 миллиардов могли бы хотя бы частично компенсировать инвестиции в проект

Интерес у "Газпрома" в сложившейся ситуации найти можно. Трубопроводы были застрахованы, и оператор проекта – компания Nord Stream AG – уже оценил свои требования к страховым компаниях в 17 миллиардов долларов. Если учесть, что "Северный поток – 2" так и не был сертифицирован, а значит, и не мог работать и приносить "Газпрому" прибыль, эти 17 миллиардов могли бы хотя бы частично компенсировать инвестиции в проект.

Вот только совершенно не факт, что страховые компании поспешат раскошелиться. Сейчас Россия находится в состоянии войны, и глупо было бы ожидать, что ее стратегические инфраструктурные объекты рано или поздно не станут целями для атак. Но когда страховые контракты подписывались, никто о войне и не помышлял, поэтому военные риски едва ли были застрахованы. Так что пока не будет представлено убедительных доказательств того, что авария никак не связана с войной, о компенсации можно будет только мечтать.

Впрочем, вопрос компенсации, которую, к слову, потребует не только "дочка" "Газпрома", но и Дания со Швецией, – это не самое главное во всей истории.

Европейцы заранее рассматривали сценарий полного прекращения поставок топлива из России

Судоходство в зоне аварий приостановлено. Сроки восстановления работы трубопроводов пока оценить невозможно. Особенно если учесть, что аварии произошли в датских и шведских территориальных водах, куда "Газпром" если еще когда-нибудь и пустят, то только после войны. Да и то не факт. А газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в немецких спецслужбах и вовсе сообщает, что пострадавшие в ходе предполагаемой диверсии линии трубопроводов могли получить такие серьёзные повреждения, что никогда не смогут быть вновь введены в эксплуатацию.

Так что прокачку газа в обход Украины – а именно для этого все эти потоки и строились – придется прекратить. Да еще и гасить экологический и коммерческий ущерб от утечек газа.

И с нынешними нефтегазовыми доходами российский бюджет разваливается по кускам

Российский газовый шантаж Европы можно считать завершенным. Ситуация разрешилась сама собой. При этом европейцы заранее рассматривали сценарий полного прекращения поставок топлива из России, прорабатывали разные варианты, искали альтернативных поставщиков и думали о замене газа чем-то, пусть и менее экологичным. Зато "Газпром", а вместе с ним и российское правительство пребывали в полной уверенности, что уж газ-то Европа будет покупать в тех количествах, которые нужны российскому монополисту, и платить будет ту цену, которую им назначат в Кремле.

Теперь придется максимально загружать оставшиеся маршруты, а значительную часть денег отдавать в погашение ущерба. Просто потому, что и с нынешними нефтегазовыми доходами российский бюджет разваливается по кускам, а если еще и их лишиться, о макроэкономической и финансовой стабильности можно будет забыть как о сладком сне.

Казна трещит по швам. Военные расходы покрывать нечем

Лишнее тому доказательство: Минфин внес поправки в бюджетный кодекс, согласно которым в ближайшие три года "Газпром" обложат дополнительным налогом на добычу полезных ископаемых. Уже в следующем году компании придется выплатить в бюджет дополнительные 600 миллиардов рублей. Напомню, что практически все сверхдоходы этого года, которые получил "Газпром" из-за взлетевших в первом квартале цен на газ, Минфин уже забрал, оставив без дивидендов частных инвесторов. Финансовое ведомство тоже понять можно. Казна трещит по швам. Военные расходы покрывать нечем, а надежды на то, что получится хоть что-то собрать с несырьевого сектора, рассеялись как дым после того, как в России была объявлена частичная мобилизация.

Однако попытка залезть в бездонный карман нефтегазового сектора чревата двумя весьма неприятными последствиями. Во-первых, российский бюджет со всеми его военными и социальными выплатами становится гораздо более зависимым от ситуации на мировом энергетическом рынке. И даже нынешние цены, которые никак нельзя назвать низкими, в бюджете оставляют дыру, которую придется закрывать при помощи заимствований.

Быстро эту трубу проложить невозможно. А деньги нужны прямо сейчас

А во-вторых, у "Газпрома" практически не останется ресурсов для своего эпохального стратегического разворота на восток. Если еще в начале года только и разговоров было, что о строительстве в сторону Китая второй ветки газопровода "Сила Сибири", сейчас эти планы, скорее всего, будут отложены в долгий ящик. Что тоже объяснимо. Быстро эту трубу проложить невозможно. А деньги нужны прямо сейчас.

В конечном итоге экспортных мощностей у российского газового монополиста станет меньше. Соответственно, уменьшится даже теоретическая возможность наращивать экспорт и увеличивать доходы. О какой-то – пусть ошибочной или спорной стратегии – в этих обстоятельствах и говорить не приходится. Нет сейчас у российского правительства стратегии, которая выходила бы за рамки нескольких месяцев, в течение которых нужно откуда-то добывать деньги, чтобы обеспечить текущие расходы. И это, наверное, правильно. Поскольку чем дальше, чем меньше шансов у нынешнего кабинета пережить даже следующий год. И, судя по тому, как действуют министры, они и сами это прекрасно понимают.

У европейцев не останется ни одной причины для того, чтобы не опустить окончательно "железный занавес"

Есть еще один момент, связанный с этими "авариями". Если Россия перестанет поставлять в Европу газ не потому, что у Путина с утра было плохое настроение, а в силу объективной физической неспособности это делать, то предмет санкционного торга исчезнет сам собой. Заявления европейских оппортунистов о том, что Путина не стоит злить, иначе он перекроет вентиль, прекратятся.

И тогда уже у европейцев не останется ни одной причины для того, чтобы не опустить окончательно "железный занавес" и не прекратить любые экономические отношения со страной-агрессором, развязавшей в XXI веке кровопролитную войну в Европе и совершившей военные преступления, которые привели к гуманитарной катастрофе. И повод у них на днях появится – сразу после завершения всех формальностей для оформления аннексии оккупированных украинских территорий.