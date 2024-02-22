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Байден объявил о санкциях против Путина из-за смерти Навального

Президент США Джо Байден с женой политика Алексея Навального Юлией и его дочерью Дарьей
Президент США Джо Байден с женой политика Алексея Навального Юлией и его дочерью Дарьей

Президент США Джо Байден объявил о том, что в пятницу он введёт санкции в отношении президента России Владимира Путина из-за смерти оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает CNN.

Байден заявил, что Путин несёт ответственность за смерть оппозиционного политика. Своё заявление американский президент сделал после встречи с женой Навального Юлией и его дочерью Дарьей.

"Я имел честь встретиться с его женой и дочерью и заявить очевидное, что он (Навальный - прим.) был человеком невероятной смелости", — сказал Байден. Президент США также заявил, что по итогам встречи с женой оппозиционера ему стало ясно, что она "продолжит борьбу".

Ранее заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд заявила о том, что США готовят "сокрушительный" пакет санкций против России. По её словам, в нём будут "сотни, сотни и сотни" ограничений. Нуланд утверждает, что новые санкции позволят "закрыть пробелы" в уже существующих и не дадут российской стороне обходить их.

Соединённые Штаты анонсировали крупный пакет санкций против России в связи со смертью в российской колонии оппозиционного политика Алексея Навального и двухлетней войной в Украине. О новых ограничительных мерах будет объявлено 23 февраля.

США уже вводили санкции против президента России Владимира Путина в феврале 2022 года, сразу после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Ограничения были связаны с заморозкой активов.

  • О смерти Навального российские власти объявили 16 февраля. По версии ФСИН, оппозиционер, отбывавший наказание в колонии особого режима "Полярный волк", умер днём после прогулки. За несколько дней до смерти его в 27-й раз отправили в ШИЗО с ещё более жёсткими условиями содержания, чем в обычных камерах.
  • Сторонники оппозиционного политика считают, что его убили. Родным до сих пор не выдали тело Навального. Вдова Навального Юлия пообещала продолжить дело мужа.

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Обращение Юлии Навальной
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Обращение Юлии Навальной

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Обращение Юлии Навальной

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