Байден объявил о санкциях против Путина из-за смерти Навального

Президент США Джо Байден объявил о том, что в пятницу он введёт санкции в отношении президента России Владимира Путина из-за смерти оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает CNN.

Байден заявил, что Путин несёт ответственность за смерть оппозиционного политика. Своё заявление американский президент сделал после встречи с женой Навального Юлией и его дочерью Дарьей.

"Я имел честь встретиться с его женой и дочерью и заявить очевидное, что он (Навальный - прим.) был человеком невероятной смелости", — сказал Байден. Президент США также заявил, что по итогам встречи с женой оппозиционера ему стало ясно, что она "продолжит борьбу".

Ранее заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд заявила о том, что США готовят "сокрушительный" пакет санкций против России. По её словам, в нём будут "сотни, сотни и сотни" ограничений. Нуланд утверждает, что новые санкции позволят "закрыть пробелы" в уже существующих и не дадут российской стороне обходить их.

Соединённые Штаты анонсировали крупный пакет санкций против России в связи со смертью в российской колонии оппозиционного политика Алексея Навального и двухлетней войной в Украине. О новых ограничительных мерах будет объявлено 23 февраля.

США уже вводили санкции против президента России Владимира Путина в феврале 2022 года, сразу после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Ограничения были связаны с заморозкой активов.