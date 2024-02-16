Байден: "Путин несёт ответственность за смерть Навального"

Президент США Джо Байден заявил, что возмущён смертью Алексея Навального в российской колонии, отметив при этом, что не был удивлён сообщениям о ней. По словам Байдена, ответственность за эту смерть , если сообщения о ней подтвердятся, несёт российский президент Владимир Путин.

Байден выступил с официальным заявлением в связи с сообщениями о смерти российского оппозиционера в колонии. "Даже в тюрьме он был мощным голосом в защиту правды", - сказал Байден, отметив, что Навальный в 2021 году вернулся в Россию, хотя мог остаться за границей. "Путин несет ответственность за смерть Навального" - сказал Байден, напомнив, что политик ранее перенёс попытку отравления.

По словам президента США, Владимир Путин убивает людей не только за границами России, в частности в Украине, но и самих россиян. По словам президента США, Навальный верил в Россию и защищал те ценности, которые противоположны тому, что символизирует Путин. "Он понимал, что его идея стоит борьбы, стоит того, чтобы умереть", - сказал Байден. Он также отметил, что Алексей Навальный выступал против войны.

В своем выступлении Байден также призвал Палату представителей одобрить помощь Украине и резко раскритиковал своего соперника Дональда Трампа за его высказывания о НАТО, подтвердив, что США будут защищать своих союзников.

Байден также выразил соболезнования семье Навального и его соратникам. На вопрос о том, была ли смерть Навального убийством, Байден прямо не ответил, сказав, что пока нет точной информации о причинах смерти. Однако, по словам президента, "нет сомнений, что смерть Навального была следствием того, что сделали Путин и его подручные".

На вопрос о том, какими будут последствия для России, президент США сказал, что будут рассмотрены разные варианты. Он отметил, что с 2021 года, когда он обещал "разрушительные" последствия в случае, если Навальный умрёт в тюрьме, Россия столкнулась со множеством последствий своих действий, включая жёсткие санкции.

Ранее с жёсткими словами по отношению к властям России в связи со смертью Навального выступили другие представители США и стран Запада.

Федеральная служба исполнения наказаний России днём 16 февраля заявила, что Алексей Навальный, один из наиболее известных российских оппозиционеров и критиков Владимира Путина, умер в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе.

Согласно сообщению ведомства, Навальный почувствовал себя плохо после прогулки и практически сразу потерял сознание. Прибывшие врачи скорой помощи не смогли реанимировать заключённого. Причина смерти пока неизвестна.

Семья и сторонники Навального сообщают, что никакого официального подтверждения этого у них нет. Они утверждают, что, если сообщения о смерти Навального подтвердятся, речь идёт об "убийстве" политика.