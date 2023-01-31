Байден ответил "нет" на вопрос об отправке Украине самолётов F-16

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет поставлять Киеву истребители F-16. На вопрос журналистов, поддерживает ли он идею дать Украине самолеты, Байден ответил: "Нет", передаёт AFP.

Позже официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, комментируя заявление Байдена сказал, что Вашингтон уже поставляет Киеву достаточно вооружений.

26 января советник Байдена по безопасности Джон Файнер, сообщил, что в Вашингтоне не исключают возможность передачи Киеву истребителей F-16. В тот же день представитель Пентагона Сабрина Сингх подтвердила журналистам, что вопрос о таких поставках "не собираются снимать с повестки", подчеркнув при этом, что украинским пилотам потребуется долгое обучение для использования F-16. Ранее Вашингтон заявлял Киеву, что сейчас поставки военных самолетов невозможны.

Вопрос поставок истребителей Киеву начал обсуждаться после того, как на прошлой неделе после долгих обсуждений была одобрена отправка Украине танков западного производства. Украинские военные заявляли, что им нужно около 180 истребителей.

О готовности предоставить Украине свои истребители F-16 говорили Нидерланды и Польша. 30 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что Варшава готова передать Киеву истребители F-16 - но только "в полной координации" с НАТО.

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил поставки истребителей Украине, сославшись на необходимость не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

Великобритания, по данным The Telegraph, может передать самолёты в случае вывода российских войск.

Накануне во время визита в Нидерланды президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности передачи Украине западных истребителей. "В принципе, ничего не запрещено", - цитирует Макрона BFM TV.

При этом он назвал несколько условий возможных поставок самолётов. В частности, они не должны привести к эскалации конфликта, а сами самолёты не должны использоваться для ударов по территории России, заявил президент Франции.

Министр обороны Украины Алексей Резников спустя несколько дней после решения ряда западных стран поставить Киеву основные боевые танки заявил о том, что для успешного противостояния российской агрессии Украине необходимы также истребители и другие боевые самолёты . О самолётах как о новых пожеланиях Украины в последнее время неоднократно говорил и украинский президент Владимир Зеленский.