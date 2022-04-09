Байден подписал закон о прекращении импорта российской нефти

Президент США Джо Байден подписал два законопроекта, вводящих дополнительные санкции в отношении России и Беларуси - в связи с агрессией против Украины.

В сообщении Белого дома говорится, что подписаны "Закон о прекращении импорта российской нефти", который запрещает импорт энергетических продуктов из Российской Федерации, и "Закон о приостановлении нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью", направленный на дальнейшее усиление торговых и правозащитных санкций.

Оба закона связаны с агрессией России в Украине. Законопроекты были накануне одобрены американским Конгрессом. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее сообщила, что санкции - это "то, что президент поддерживает" и "к чему призывал".

Как правило, санкции вводятся решением администрации, однако для некоторых решений - как например для лишения России режима наибольшего благоприятствования в торговле - необходимо законодательное оформление.

Администрация Байдена на этой неделе уже объявила о санкциях в отношении крупнейших финансовых институтов России и ряда лиц, которые связанны с российским руководством.

Европейский союз также ввел очередной пакет санкций против России, о чем сообщается в Официальном журнале ЕС. Помимо прочего, запрещён импорт угля из России, а также грузовые автоперевозки в ЕС перевозчиками из России и Беларуси. В санкционный список попали дочери президента России Владимира Путина Катерина Тихонова и Мария Воронцова.