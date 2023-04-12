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Байден поговорил с родителями арестованного в РФ Эвана Гершковича

Президент США Джо Байден (архивное фото)

Президент США Джо Байден поговорил с родителями арестованного в России по обвинению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, и рассказал им, что власти работают над освобождением их сына. Об этом сообщает WSJ.

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, в разговоре Байден ясно дал понять, что его команда по национальной безопасности была и будет сосредоточена на том, чтобы освободить незаконно удерживаемых в России Эвана Гершковича и Пола Уилана. (Уилан осуждён в России за шпионаж).

Другие подробности телефонного разговора представители Белого дома не предоставили, сославшись на конфиденциальность.

Ранее Байден назвал задержание и последующий арест Гершковича незаконным. Накануне Госдепартамент США признал журналиста "неправомерно задержанным" Россией. Этот статус эквивалентен статусу заложника и позволяет Вашингтону вести переговоры об обмене американского гражданина.

  • Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта. В тот же день суд в Москве арестовал его до 29 мая.
  • 7 апреля Гершковичу предъявили официальное обвинение в шпионаже. ФСБ утверждает, что журналист собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. По предъявленному обвинению Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы.
  • Гершкович отверг все обвинения и заявил, что занимался в России журналистской деятельностью. В его защиту выступили ряд ведущих СМИ США.

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