Байден представил первое цветное фото с телескопа "Джеймс Уэбб"

Американское космическое агентство НАСА опубликовало первую цветную фотографию вселенной, сделанную космическим телескопом "Джеймс Уэбб" . Уникальный снимок миру продемонстрировали лично президент США Джо Байден и администратор NASA Билл Нельсон в ходе прямой трансляции из Белого дома.

Первое полноцветное изображение показывает тысячи галактик, включая самые тусклые объекты, когда-либо наблюдавшиеся в инфракрасном диапазоне. "Это изображение покрывает участок неба размером примерно с крупицу песка на расстоянии вытянутой руки. Это всего лишь крошечный кусочек огромной Вселенной", – сказал администратор НАСА Билл Нельсон.

По данным НАСА, "Джеймс Уэбб" сделал самую "глубокую" фотографию Вселенной в инфракрасном изображении, с самым большим разрешением. На снимке показаны галактики в том виде, в котором они существовали до 13 миллиардов лет назад.

Уникальность снимка не в самом скоплении, а в том, что на нем можно увидеть и то, что скрыто по другую его сторону - и по идее видно быть не должно, пишет Би-би-си. Плотное скопление галактик непроницаемо даже для длинных инфракрасных волн, на которые рассчитаны сенсоры космической обсерватории. Заглянуть за непрозрачную материю позволяет эффект, известный физикам как "гравитационное линзирование". Он является одним из следствий общей теорией относительности Эйнштейна и был предсказан ещё в 1912 году.

Представленный Байденом снимок лишь одна из сделанных телескопом фотографий. Остальные обработанные изображения публике официально представят во вторник, в прямом эфире из Центра космических полетов Годдарда под Вашингтоном.