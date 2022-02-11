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Байден призвал граждан США немедленно покинуть Украину

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину из-за угрозы войны с Россией. "Американские граждане должны незамедлительно уехать", - заявил Байден в интервью телеканалу NBC.

"Мы имеем дело не с террористической организацией, а с одной из крупнейших армий мира. Это другая ситуация, и все может быстро выйти из под контроля ", - объяснил американский президент.

Байден также подтвердил, что ни при каких обстоятельствах не отправит войска в Украину, даже для спасения американцев в случае российского вторжения. "Это [стало бы] мировой войной. Когда американцы и русские начнут стрелять друг в друга, мы окажемся в совершенно другом мире", –подчеркнул президент США.

В то же время Байден отметил, что даже если Владимир Путин "имел глупость ввязаться в это, он достаточно умен, чтобы на самом деле не делать ничего, что могло бы негативно повлиять на американских граждан".

Ранее в четверг Госдепартамент США призвал американских граждан немедленно покинуть Украину "из-за возросшей угрозы российских военных действий, а также COVID-19".

The Wall Street Journal накануне сообщила, что одобрен план эвакуации американцев из Польши, куда они сами прибудут из Украины.

В конце января Госдепартамент отдал распоряжение семьям дипломатов, работающих в американском посольстве в Киеве, покинуть страну. Вслед за этим о частичной эвакуации дипломатов из Украины объявляли Австралия, Великобритания, Германия, Канада и Япония.

Вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что МИД может посоветовать "неосновному персоналу" диппредставительства в Киеве выехать в Россию. Он обосновал такой шаг опасениями того, что США и Великобритания якобы готовят какие-то провокации на территории Украины. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью "Московскому комсомольцу" предположил, что некие внешние силы подталкивают Украину к наступлению в Донбассе.

  • С осени прошлого года страны Запада заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной и реальной угрозе российского вторжения в эту страну. У границ с Украиной, по последним оценкам, сконцентрировано уже около 120 тысяч российских военных.
  • Москва отрицает планы вторжения и объясняет перемещения войск учениями. На фоне напряженности Россия инициировала переговоры с США и НАТО о гарантиях безопасности в Европе.
  • Власти Украины, указывая на то, что конфликт с Россией продолжается уже с 2014 года, называют заявления о неминуемом вторжении преувеличением. Президент Украины Владимир Зеленский даже призвал западные СМИ не сеять панику в стране.

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