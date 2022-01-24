Госдепартамент начал эвакуацию семей дипломатов из Киева

Госдепартамент США отдал распоряжение семьям дипломатов, работающих в американском посольстве в Киеве, покинуть страну из-за угрозы военных действий со стороны России. Части наемных сотрудников посольства разрешили добровольно покинуть страну, говорится в заявлении госдепа, которое приводит Reuters.

Кроме того, Госдепартамент рекомендовал находящимся на территории Украины американцам подумать о том, чтобы покинуть страну коммерческими рейсами, а также не посещать Россию.

"Есть сообщения, что Россия планирует масштабные военные действия против Украины. Условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на подконтрольном России востоке Украины, непредсказуемы и могут ухудшиться без предупреждения",— говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства, которое цитирует Bloomberg.

Представитель Госдепартамента заявил, что Россия может вторгнуться на территорию Украины "в любое время" и в этом случае Вашингтон не сможет эвакуировать своих граждан.

Ранее германское издание Bild утверждало, что Берлин также планирует эвакуацию дипломатов, однако власти это отрицают.

На прошлой неделе газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины сообщила, что дипломатам в двух российских консульствах приказано подготовиться к выезду с территории Украины. В МИД России заявили, что российское посольство в Киеве работает в штатном режиме

С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. В последние недели страны Запада прямо говорят о реальной угрозе российского вторжения в эту страну.

Москва отрицает планы вторжения. Страны Запада заявляют, что, если оно произойдёт наложат на Россию "небывалые" санкции.

Россия в декабре прошлого года на этом фоне выдвинула ряд требований к США и НАТО – в частности, отказаться от расширения НАТО на восток. На прошлой неделе прошли переговоры между Россией и странами Запада по вопросу об этих гарантиях. Хотя Запад фактически отверг требования России, Москва настаивает на письменном ответе.