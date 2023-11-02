Байден призвал к гуманитарной паузе в конфликте вокруг сектора Газа

Президент США Джо Байден высказался за паузу в боевых действиях между Израилем и ХАМАС, отвечая на выкрик из толпы на предвыборном мероприятии в Миннесоте.
"Думаю, нам нужна пауза", – сказал Байден. На просьбу уточнить, что он понимает под "паузой", Байден ответил: "Пауза, чтобы дать время на то, чтобы вызволить заключенных".
Позднее представители Белого дома пояснили, что президент имел в виду не заключенных, а заложников , захваченных боевиками ХАМАС в ходе нападения на Израиль 7 октября.
Байден, объясняя свою позицию в отношении израильско-палестинского конфликта, сказал, что ситуация "невероятно сложна" и для израильтян, и для мусульманского мира.
"Я поддерживал формулу "двух государств". Я поддерживал её с самого начала. Дело в том, что ХАМАС — террористическая организация. Откровенно террористическая организация", — сказал президент США.
При этом Байден отметил, что он работает над вопросами гуманитарной помощи, заявив, что именно он убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси разрешить доставку помощи в сектор Газа.
В то же время президент США не поддержал полное прекращение огня.
Ранее Байден и сотрудники Белого дома заявляли, что они не будут диктовать Израилю, как проводить военные операции в ответ на атаку ХАМАС, так что слова президента можно расценить как некоторое изменение этой позиции.
Президент столкнулся с растущим давлением со стороны правозащитных организаций, мировых лидеров и даже либеральных членов своей Демократической партии. По их мнению, израильские бомбардировки Газы являются коллективным наказанием, и пришло время для прекращения огня.
- Израиль проводит военную операцию "Железные мечи" в секторе Газа в ответ на нападение группировок ХАМАС и "Исламский джихад" на юг Израиля 7 октября. Тогда погибли 1400 человек. Около 250 человек были похищены и вывезены в Газу.
- Израильское руководство заявляет, что не собирается останавливаться, пока не уничтожит ХАМАС.
- Власти подконтрольного ХАМАС сектора Газа утверждают, что из-за обстрелов со стороны Армии обороны Израиля погибли свыше восьми тысяч человек. Независимого подтверждения этим данным нет.
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