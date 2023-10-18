Джо Байден пообещал помочь гражданскому населению сектора Газа

Президент США Джо Байден завершил свой однодневный визит в Израиль, где провел переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Байден заявил, что Вашингтон предоставит Израилю все необходимое для самообороны в войне против палестинской группировки ХАМАС. Об этом сообщает Русская служба "Голоса Америки" .

Пресс-служба Белого дома в среду вечером заявила, что в четверг президент США Джо Байден выступит с обращением к нации. Речь пойдёт об ответе США на действия группировки ХАМАС против Израиля и о российско-украинской войне.

Байден заявил в среду в Тель-Авиве, что смертоносный взрыв в больнице сектора Газа, по всей видимости, был произведен "ошибочной ракетой, выпущенной террористической группой".

Позднее, на борту президентского самолета Air Force One, во время перелёта обратно в Вашингтон, Байден сказал журналистам: "Я не говорю подобных вещей, если я не уверен в источнике, из которого я получил сведения... Наше министерство обороны считает очень маловероятным, что это [гибель людей в больнице] сделали израильтяне".

Касательно гуманитарного кризиса в секторе Газа, Байден заявил, что был откровенен в разговорах с израильтянами о необходимости помощи гражданскому населению в Газе.

"Израиль сильно пострадал, но, на самом деле, у него есть возможность облегчить страдания людей, которым некуда идти...", – сказал Байден во время дозаправки самолета Air Force One на авиабазе Рамштайн в Германии.

Он похвалил президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси за согласие открыть пограничный переход Рафах, чтобы пропустить в Газу 20 грузовиков с гуманитарной помощью, и пообещал, что США вывезут людей, оказавшихся в ловушке в секторе Газа.