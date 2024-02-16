Реакции в мире на сообщение о смерти Алексея Навального

Мировые лидеры, российские политики и общественные деятели реагируют на сообщение российских властей о смерти в колонии оппозиционера Алексея Навального.

Супруга Навального Юлия во время своего обращения к участникам Мюнхенской конференции по безопасности призвала мировое сообщество сплотиться и победить "ужасающий режим, который сейчас в России". "И этот режим, и Владимир Путин должны понести персональную ответственность", – подчеркнула Юлия Навальная.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, как сообщил Госдепартамент, встретился в Мюнхене с Юлией Навальной и выразил ей соболезнования в связи с сообщениями о смерти её мужа. Подчёркивается, что Блинкен возложил на российские власти ответственность за предполагаемую смерть Алексея Навального. Вице-президент США Камала Харрис в своём выступлении в Мюнхене назвала возможную смерть Навального "ещё одним доказательством жестокости Путина".

Президент США Джо Байден в июне 2021 года, после встречи в Женеве с президентом России Владимиром Путиным, утверждал, что в случае смерти Навального в тюрьме Россию ждут "разрушительные последствия".

Президент Латвии Эдгар Ринкевич первым из глав иностранных государств прокомментировал смерть Навального.

"Что бы вы ни думали про Алексея Навального как политика, он был жестоко убит Кремлем. Это факт и он многое говорит о настоящей природе нынешнего режима в России", – написал Ринкевич в соцсети X.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине, что Навальный проявил мужество, вернувшись в Россию. Шольц рассказал, что он сам встречался с Навальным, когда тот лечился в Берлине после отравления.

Канцлер констатировал, что теперь точно всем стало известно о "режиме, который установлен в России". "Это уже давно больше не демократия", – заявил Шольц. Владимир Зеленский подчеркнул на этой же пресс-конференции, что Навальный "убит президентом России Владимиром Путиным, который беспокоится только об удержании своей власти".

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок написала в соцсети X: "Как никто другой, Алексей Навальный был воплощением свободной и демократической России. Именно поэтому он был обречен умереть".

Министр финансов ФРГ и лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер подчеркнул, что Навальный боролся за демократическую Россию.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал случившееся огромной трагедией. "Будучи самым ярым защитником российской демократии, Алексей Навальный на протяжении всей своей жизни демонстрировал невероятное мужество", – говорится в сообщении Сунака в соцсети X.

Евросоюз возложил ответственность за смерть Навального на Россию. "Алексей Навальный боролся за ценности свободы и демократии. Ради своих идеалов он принес высшую жертву. ЕС возлагает на российский режим единоличную ответственность за эту трагическую смерть", – заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, все факты вокруг смерти Навального должны быть установлены, а "Россия должна ответить на серьезные вопросы", передаёт РИА "Новости".

Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что российские власти должны провести расследование: "Мы потрясены известием о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный умер в тюрьме. Российские власти должны обеспечить проведение заслуживающего доверия расследования и прекратить преследование политиков, правозащитников и журналистов", говорится в сообщении ведомства.

Президент России Владимир Путин сообщения о смерти Навального не комментировал. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления западных лидеров "оголтелыми".

"Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна. Судмедэкспертизы ещё нет, а выводы у Запада уже готовы", — написала в телеграме официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Глава Госдумы Вячеслав Володин обвинил в смерти оппозиционера "Вашингтон и Брюссель". Из его поста не ясно, считает ли он, что агенты США и ЕС каким-то образом смогли убить Навального, однако он отмечает, что смерть оппозиционера якобы выгодна Западу.

Телеграм-канал "Агентство" со ссылкой на собеседника в аппарате "Единой России" пишет, что депутатов Госдумы попросили не комментировать смерть Навального.

В городах России вечером в пятницу проходят стихийные акции в связи с сообщением о смерти Навального. Люди несут цветы к памятникам жертв репрессий. Подробнее здесь.